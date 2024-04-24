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ثقافة وفنون

نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

كشفت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية مفاجئة. 

ونشر الحساب الرسمي للشركة صورة لنوال الكويتية وعلق عليها قائلا: "تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر".

نوال الكويتية 

على الجانب الآخر، كانت المطربة نوال الكويتية قالت ببرنامج "بيج تايم بودكاست": "أنا لا أحب الشهرة لإن المشهور مش مرتاح ولا مبسوط، ولا تعني لي الألقاب بقدر حبي لجودة أي عمل فني أو غنائي".

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وأضافت: "مش دايما فيه فلوس كتيرة ولكن الحمد لله كلنا أغنياء".

وواصلت: "بنتي حنين هي قلبي وعيني وروحي وحبيبتي، هي واحدة ربنا أكرمني بيها، ونشأت وكبرت مثل ما أنا كنت متصورة وحاطة في بالي وطبختها زي العجينة وهي نوال الصغيرة، وأول سنتين بعد انجابها ما اشتغلت ولا شيء كنت مهتمة بيها بس وممنوع أي حد يلمسها ما عدا أبوها وأختها نجاة".

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