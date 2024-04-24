الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

عيد تحرير سيناء، 5 معلومات عن جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

تواصل الدولة المصرية جهودها التنموية في سيناء تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وشملت محاور التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة.

ونرصد أهم جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

- نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى 114.3%، حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017

-  بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلًا عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ، كما تم إقامة شراكات مع 14 مطورًا صناعيًا داخل المنطقة.

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- المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتصل التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستي 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنويًا ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، بجانب بلوغ إجمالي الاستثمارات بمجمع البتروكيمياويات بالعين السخنة 7.5 مليار دولار.

- حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC بلغ 6 ملايين دولار

-  بينما بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار.

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس سيناء السكك الحديدية

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