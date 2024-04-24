الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارا من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

العمالة المصرية فى الكويت 

وكشفت مصادر للجريدة الكويتية من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

ضوابط جديدة

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

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طلبات منح التأشيرات للمصريين 

وكانت الكويت أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

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