الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

تعيين الشيخ أحمد عبد الله الصباح نائبًا لأمير الكويت

مشعل الجابر الأحمد
مشعل الجابر الأحمد الصباح، فيتو

أصدر أمير الكويت،  مشعل الجابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، مرسوما أميريا  بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نائبًا للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد.

تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبا لأمير الكويت 

وصباح اليوم الأحد استقبل  أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ أحمد العبدالله لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالديوان الأميري.

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بعد تعيينه رئيسا لحكومة الكويت بمرسوم أميري..من هو الشيخ أحمد العبدالله الصباح (انفوجراف)

ويوم الاثنين الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،مرسومًا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

 وقبل وقت سابق اعتذر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد الصباح عن عدم قبول رئاسة الحكومة المقبلة بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر مطلع.

الشيخ محمد الصباح يعتذر عن رئاسة حكومة الكويت 

ويأتي اعتذار الصباح بعد يوم على الأمر الأميري الذي صدر بقبول استقالة محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهما في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

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بعد تعيينه رئيسا لحكومة الكويت بمرسوم أميري..من هو الشيخ أحمد العبدالله الصباح (انفوجراف)

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