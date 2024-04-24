الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توريد 43 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد منذ بدء موسم الحصاد

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد.

رافق المحافظ، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم 43 ألف 609 طن.

ووجه باتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، ومتابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح المُورّدة، كما تفقد مراحل الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية 45 ألف طن.

Advertisements

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.

على مساحة 6150 فدانا 
محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة 276 فدانا بنطاق القرية، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبو العلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت 6150 فدانا بمتوسط إنتاجية تتراوح من 18: 20 إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى 20 إردب/الفدان، مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمال توريد محصول القمح الوادى الجديد توريد محصول القمح حافظ الوادى الجديد صوامع المحافظة محافظ الوادى الجديد موسم الحصاد

مواد متعلقة

بإنتاجية وجودة مرتفعة، محافظ الوادي الجديد يتفقد نجاح تجربة زراعة بنجر السكر

سيناء ما بين ملحمة التحرير وجهود التعمير، ندوة لإعلام الداخلة احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

اختارتها الإمارات ضمن 40 قيادة شبابية، نائب محافظ الوادى الجديد: لن أتوقف عن التعلّم

"سيناء بين أمجاد الماضى وعزيمة المستقبل" احتفالية لمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

أحدث إحصاء، شون وصوامع الوادي الجديد تستقبل 34 ألف طن قمح

ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الفضة، حركة التداولات العالمية للمعدن الأبيض صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

ما حكم التعاقد على شراء محاصيل من الفلاحين قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية