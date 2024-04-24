توريد 43 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد منذ بدء موسم الحصاد
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد.
رافق المحافظ، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم 43 ألف 609 طن.
ووجه باتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، ومتابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح المُورّدة، كما تفقد مراحل الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية 45 ألف طن.
وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.
على مساحة 6150 فدانا
محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس
تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة 276 فدانا بنطاق القرية، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبو العلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.
وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت 6150 فدانا بمتوسط إنتاجية تتراوح من 18: 20 إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى 20 إردب/الفدان، مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.
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