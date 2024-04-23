الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

أحدث إحصاء، شون وصوامع الوادي الجديد تستقبل 34 ألف طن قمح

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول كميات الأقماح التى تم توريدها للصوامع والشون بزمام المحافظة حتى الآن إلى 33 ألفًا و982 طن داخل وخارج المحافظة.

ولفت الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، في بيان اليوم،  إلى أن الكميات التى تم توريدها داخل المحافظة كانت لصوامع شرق العوينات والخارجة ولشون البنك الزراعى وشون غرب الموهوب والداخلة والفرافرة.

وأكد وكيل الزراعة بالوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

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وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة تشمل صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

على مساحة 6150 فدان، محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بواحة باريس

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة 276 فدان بنطاق القرية، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبوالعلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت 6150 فدان بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨: ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى ٢٨ إردب/الفدان. مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.

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حصاد محصول القمح صوامع الوادي الجديد صومعة شرق العوينات مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الجمعيات الزراعيه

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