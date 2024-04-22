الإسكواش، علي فرج يواصل سيطرته على التصنيف العالمي

الإسكواش، واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر اليوم الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر اليوم الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

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وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

يوسف سليمان يتوج بلقب بطولة أستراليا

وتوج يوسف سليمان لاعب منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، التي أقيمت مؤخرا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وحصد يوسف سليمان لقب بطولة أستراليا المفتوحة، بعد الفوز على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

منتخب الإسكواش يتوج بلقب بطولة العالم

وتوج المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة العالم للفرق في نيوزيلندا، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي.

وجاءت نتيجة المباراة كالتالي:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

مشوار منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وخاض المنتخب 5 مواجهات في بطولة العالم للفرق، وجاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات

مصر (3) - (0) ماليزيا.

مصر (3) - (0) أيرلندا.

دور الـ16

مصر (3) - (0) جنوب أفريقيا.

دور الـ8

مصر (2) - (0) أسكتلندا.

نصف النهائي

مصر (2) - (0) سويسرا.

النهائي

مصر (2) - (0) إنجلترا.

وخسر لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة شوطين فقط، جاءوا خلال مباراة علي فرج مع الإنجليزي محمد الشوربجي في النهائي، في المباراة التي حسمها بطل مصر لصالحه بنتيجة (3-2).

قائمة منتخب الإسكواش

وضمت بعثة المنتخب كلًّا من: علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام، ورافقهم المدير الفني هشام العطار، فيما تولت رئاسة البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش.