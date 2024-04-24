الشباب والرياضة بالوادي الجديد تطلق مشروع Youths Society لتجميل الميادين والشوارع

أطلق متطوعو مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الوادي الجديد، مشروع "Youths Society" وذلك في إطار إطلاق المشروع بكل محافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تجميل الميادين والشوارع

وأشار بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، إلي تنفيذ متطوعي وزارة الشباب والرياضة، المشروع بداية من محافظة الوادى الجديد، كبداية لتفعيل إطلاق المشروع بكل المحافظات، وذلك من خلال تجميل الميادين والشوارع وتنفيذ رسومات على الأسوار بمحافظات الجمهورية والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

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وأطلق مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، البداية بتجميل مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، من خلال تلوين وتجميل الحوائط بالرسومات وأعمدة الإنارة والأرصفة حيث أن هذا المكان يتردد عليه شباب المحافظة.

مشاركه ابناء محافظه الوادى الجديد فى مهرجان سباق الهجن، بمحافظه شمال سيناء،،

وعلي جانب آخر يشارك فى السباق نحو عدد 10 جمال حضرت من محافظه الوادى الجديد، على أرض شمال سيناء والمقرر له أن يتواصل على مدار يومين ابتداء من 23 ابريل حتى24 ابريل2024،

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بهاء شوقي، إلى أن المشاركين في السباق ملاك الإبل من كل محافظات مصر، ويتسابقون على أرضية مضمار السباق التابع لنادي الهجن الرياضي المصري بالعريش،

كما يعد سباق الهجن أو الهجانة، رياضة عربية أصيلة. مشهورة في الشرق الأوسط بين العرب،فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مرِّ العصور والأزمان. وهي تراث عريق قيِّم تقدره الأجيال الحاضرة، وتضعه في المكانة اللائقة به، ويصفه الكثيرون بأنّها الرياضة القديمة الحديثة، أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأبناء في العصر الحديث.

وقد أصبحت سباقات الهجن، رياضة رسمية تحقق للقبائل عائد، وترفع اسم الوطن مصر في مختلف ميادين السباقات العربية، وتعمل على الرواج السياحي وتوفير فرص عمل للشباب،،

موضحًا أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها الأبناء جيلًا بعد جيل، مشددًا على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات، وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية،،

انتهت أشواط سباقات فعاليات: اليوم الاول وحصل نادي الهجن بغداد بقطاع الخارجه علي المراكز الآتية:

التاني، والثالت، والرابع والخامس.

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء ا.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وياتى بتوجيهات ومتابعه بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

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