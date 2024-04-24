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اقتصاد

الضرائب: استمرار العمل بجميع المأموريات حتى السابعة مساء

الضرائب،فيتو
الضرائب،فيتو

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية، والمناطق التنفيذية والمأموريات الجغرافية حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك  اعتبارًا من اليوم الأربعاء، حتى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠  أبريل ٢٠٢٤.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية  للتيسير على الممولين  بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الاعتباريين في نهاية أبريل  ٢٠٢٤.

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اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية 

وأعلنت رئيس مصلحة الضرائب اعتبار أيام  الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى ٢٠٢٣.

وطالبت "رشا عبدالعال"  كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

 

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الضرائب الضرائب المصرية مصلحة الضرائب رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب

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