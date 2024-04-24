الكشف على 1335 مريضا في قافلة علاجية بقرية أبو نور الدين بالدقهلية

أعلنت مديرية الـ صحة بالدقهلية، توقيع الكشف على 1335 مريضا في قافلة علاجية في قرية أبو نور الدين مركز جمصة.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ووجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أبو نور الدين مركز جمصة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

الكشف على 1335 مرضى

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وتم توقيع الكشف على 1335 مرضى، وضمت 9 عيادات منها (2 أطفال - باطنة - الجراحة - اسنان - رمد - عظام - نساء وتنظيم أسرة) فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

نتائج القافلة الطبية

وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 228

أطفال 216

جراحة 96

أسنان 173

جلدية 141

انف واذن 164

عظام 212

نسا وتنظيم أسرة 105.

كما تم إجراء 213 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 66 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 108 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 14 قرارا للعلاج على نفقة الدولة .

41 ندوة تثقيفية

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و 120 حالة استبيان مؤكدًا إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

وكانت صحة الدقهلية، شهدت زيارة رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وأشادت بأداء الإدارة بالمديرية.

واستقبل الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وذلك بحضور أميمة صبحي العوضي مدير إدارة التمريض بالمديرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات والقرارات التي تنظم عمل التمريض بالمستشفيات العلاجية ووحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة.

اجتماع رئيس الإدارة المركزية للتمريض بمفتشات التمريض

كما اجتمعت الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بمفتشات التمريض بالمستشفيات والإدارات لمناقشة المشكلات التى تعوق سير العمل واقتراح الحلول المتاحة لها مشيرة إلى الدور المؤثر والفعال الذى يقوم به أفراد هيئة التمريض.

التدريب المستمر لرفع مستوى الأداء

وفى نهاية الاجتماع أثنت رئيس الإدارة المركزية على أداء إدارة التمريض بالمديرية ودورها الفعال فى المتابعة المتميزة إلى جانب حرصها على التدريب المستمر لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة تمريضية عالية الجودة

اللجنة التنفيذية لمبادرة "التشخيص عن بعد" تتفقد 6 مستشفيات

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور شريف مكين أن اللجنة التنفيذية لمشروع التشخيص عن بعد "التلي ميدسين " بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختتمت أمس زيارة تفقدية لـ 6 مستشفيات تابعة لصحة الدقهلية .

مدة زيارة اللجنة

واستمرت الزيارة على مدار ثلاثة أيام متتالية برئاسة المهندس محمد عاطف المدير التقني للمبادرة وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد وحضور المهندس محمد عبدالله مدير الأعطال والصيانة للمبادرة والدكتور عمر الوقاد منسق عام للمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد و محمد غالى منسق مستشفيات مقدمى الخدمة الخاصة بوزارة الصحة إلى جانب محمد ابراهيم مسؤول تقييم ومتابعة بالمبادرة.

ورافق أعضاء اللجنة نيابة عن الدكتور شريف وكيل الوزارة الدكتورة نهى عباس منسق عام المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد.

المستشفيات المستهدفة

وتضمنت الجولة تفقد أعمال المبادرة بمستشفيات ميت غمر وأجا ورمد المنصورة علاوة على صدر وحميات المنصورة والمستشفى الدولى.

كما أجرى الوفد اجتماعًا مع منسقي التلي ميدسن وبعض من ممثلي إدارات المستشفيات تم خلاله الاستماع لمقترحات التطوير وسبل حل المعوقات .

وأعربت اللجنة فى نهاية الاجتماع عن شكرها وتقدريها لجميع مستشفيات المحافظة بمبادرة التشخيص عن بعد علي الجهد المبذول والأداء المتميز.