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أخبار مصر

نقابة الأسنان تجري انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الجمعة المقبل

نقابة الأسنان،فيتو
نقابة الأسنان،فيتو

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان، تجري نقابة أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، إن اللجنة جهزت مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها.

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وأوضحت أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس الدولة بشأن التنسيق للإشراف القضائي على إجراءات الاقتراع يوم 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأشارت، إلى أن اللجنة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التصويت على الأطباء، وأنه تم تأجيل إجراء التصويت ليتم في شهر أبريل الجاري، تسهيلًا على أطباء الأسنان ودعمًا لمشاركة عدد أكبر من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخابات، بدلًا من إجرائها فى شهر مارس الماضي، والذي سيأتي بالتزامن مع شهر رمضان.

نقيب أطباء الأسنان: ما يروج عن ضياع مستحقات النقابة متاجرة بعواطف الأعضاء قبل الانتخابات

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها أبريل المقبل، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة حول التفريط في مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه.

نقيب أطباء الأسنان: الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج

وأشار  "هيكل" - في فيديو نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالي، الخاصة بحل أزمة البنج "2022"، مشددًا: "الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج".

وأضاف نقيب الأسنان: "حلينا أزمة طاحنة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج"، مردفا: "كنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء". 

أكد " هيكل": "الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت "بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين".

توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أطلقت تطبيقا إلكترونيا "ديسمبر 2022" بالاتفاق مع إحدى شركات الحلول الرقمية بهدف تسهيل حصول أعضاء النقابة على الخدمات وكان في مقدمتها توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد.

وتسبب عدم التزام الشركة  - بحسب  "ادعاءات روحها البعض"، بسداد حصة النقابة الخاصة ببيع بنج الأسنان من خلال التطبيق الإلكتروني في أزمة كبيرة داخل "الأسنان" لا يزال صداها يتردد حتى تاريخه وتحديدا مع زيادة حدة التنافس بين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان في ختام تصريحاته، أن المبلغ المتفق عليه قد تم سداد ثلثه تقريبا، وسوف يتم سداد الباقي خلال الشهرين المقبلين.

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