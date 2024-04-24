الأربعاء 24 أبريل 2024
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منوعات

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

بكتيريا فتاكة، فيتو
بكتيريا فتاكة، فيتو

هناك أنواع عديدة من البكتيريا منها ما هو ضار وما هو نافع، وفي واقعة غريبة من نوعها عثر رواد الفضاء على  نوع جديد من البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، وصفت بأنها شرسة للغاية وقادرة على محو البشرية جمعاء من على وجه الأرض.

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا 

وذكرت تقارير إعلامية أنه لا يمكن قتل هذه المخلوقات الموجودة خارج كوكب الأرض، كما أنها تساعد بكتيريا أخرى على البقاء.

وتعليقا على ذلك ذكرت  وكالة "ناسا" أن الفضاء أنتج أمام أعيننا شكلا جديدا من أشكال الحياة.وقام رواد الفضاء بإزالة مادة ذات رائحة كريهة من جدار محطة الفضاء الدولية وقاموا بفحصها. واتضح أنها بكتيريا متحورة ظهرت في الفضاء خارج كوكب الأرض. ولها خصائص مخيفة للغاية. وعلى سبيل المثال، يبدو أنها ذكية بعض الشيء.

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أنواع من البكتيريا قاتلة للإنسان 

والجدير بالذكر أنه منذ خمس سنوات اكتشف رواد الفضاء مستعمرة كبيرة من بكتيريا Enterobacter bugandensis على متن محطة الفضاء الدولية، وهي بكتيريا تسبب أمراض الجهاز الهضمي.

وظهرت البكتيريا في عينات مأخوذة من المرحاض وفي منطقة الرياضة، أي في مناطق إفرازات الإنسان.

وأصبح من المعروف لاحقا أن هذه البكتيريا يصعب قتلها، كما أنها مقاومة لمعظم المضادات الحيوية. وقال بعض العلماء آنذاك أنها ليست معدية جدا ولا تشكل خطرا على البشر، وفقا لروسبا اليوم.

وتحورت البكتيريا على مر السنين في مكان ضيق وتحت تأثير الأشعة الكونية. والآن أصبحت شيئا مختلفا تماما عما كانت عليه، ولأول مرة ولد الفضاء أمام أعيننا شكلا جديدا من أشكال الحياة.

وتقول الدراسة إن هذه البكتيريا تختلف عن نظرائها على الأرض من الناحيتين الجينية والوظيفية.

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