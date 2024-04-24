وكيل موديست يستفسر عن مصير اللاعب، والأهلي: سيرحل بنهاية الموسم

أخطر مسئولو النادي الأهلي، باتريك ميندي وكيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعدم تفعيل بند بقاء المهاجم مع الفريق في الموسم الثاني.

وكشف الإعلامي محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، أن المسؤولين بالنادي تحدثوا خلال الأيام الماضية مع وكيل موديست بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء وأكدوا له أنه لن يستمر مع الفريق وسيرحل بنهاية الموسم الجاري".

رغبة أندية خليجية التعاقد معه

وأوضح محمد الليثي، أن المسؤولين بالنادي تحدثوا مع باتريك ميندي بعدما استفسر الأخير عن موقف اللاعب في ظل رغبة أندية خليجية التعاقد معه، فأكد له مسئولو النادي أنه لن يستمر في الأهلي ولن يُشارك في المباريات المقبلة أساسيًا حتى لا يستغل بند الـ70 % ويطلب البقاء موسم أخر أو الحصول على عقده في الموسم المقبل “مليون و700 ألف دولار” حال رغبة الأهلي عدم تفعيل العقد.

يذكر أن عقد موديست مع الأهلي مدته موسم واحد قابل للزيادة لمدة موسم أخر تلقائيًا حال مشاركة اللاعب في 70% من مباريات الموسم الجاري أساسيًا وتسجيل 20 هدفًا، وإذا وصل اللاعب لهذه النسبة من المشاركة والأهداف وأراد الأهلي الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري سيكون النادي مُطالب بمنحه عقده كاملًا عن الموسم المقبل.

مواجهة مازيمبي الكونغولي

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران مفتوح للمارد الأحمر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ‏التتش.

ومن المقرر أن يكون مران الأهلي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبي الأهلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ «كاف».

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء امس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏مازيمبي.

وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.