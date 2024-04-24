بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد عددًا من المصانع، شملت مجمع مصانع "بيراميدز" للإطارات ومنتجات المطاط، ومصنع "فيله" للصناعات الغذائية وتكرير وتعبئة الزيوت، ومصنع duck للأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

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وأضاف: لقد قمنا بزيارة هذا المصنع في سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوك توك، وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بدء الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي.