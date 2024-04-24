تقديم خدمات طبية لأكثر من 600 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومؤسسة قافلتين طبيتين بقريتي إصلاح بولاد والخيتي، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارا لجهود محافظة البحيرة، وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات.

وتم الكشف على 560 حالة تنوعت ما بين (باطنة - أطفال - أسنان - رمد - عظام - صدر - جلدية) بالإضافة إلى 55 حالة عمل نظارات وصرف العلاج اللازم بالمجان.

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الهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم

ويأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.