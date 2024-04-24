الأهلي أمام مازيمبي.. استعدادات قوية للمارد الأحمر لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. مروان عطية ضمن القائمة.. الشحات يشارك بواقي الوجه.. موقف الشناوي وعاشور وديانج

الأهلي، ينتظر عشاق الكرة المصرية خاصة جماهير النادي الأهلي المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران مفتوح للمارد الأحمر والمقرر له الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ‏التتش.

ومن المقرر أن يكون مران الأهلي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبي الأهلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ «كاف».

ويواصل الفريق استعداده لمباراة مازيمبي المقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب ‏الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏مازيمبي.

وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏

جاهزية مروان عطية

وأكد مراسل قناة الأهلي، أن مروان عطية لاعب الفريق، سيكون ضمن قائمة المارد الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك مروان عطية بالتدريبات الجماعية للأهلي اليوم لتؤكد قناة الأهلي أن اللاعب جاهز لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وعاد أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور، لاعبو النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الأحمر استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب الثلاثي طوال الفترة الماضية عن التدريبات بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

وعلى الرغم من مشاركة الثلاثي في المران إلا أنه لن يتم مشاركتهم أمام مازيمبي الكونغولي الجمعة القادمة.

وشارك محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الشناوي، كابتن الفريق، في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، تعافي الرباعي وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.