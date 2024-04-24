الدوري المصري، طلائع الجيش يسعى لتحسين مركزه على حساب إنبي

الدوري المصري ، يلتقي فريق طلائع الجيش نظيره إنبى باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة طلائع الجيش وانبي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طلائع الجيش وانبي في الرابعة عصر اليوم الأربعاء.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة انبى المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وحصل جودوين على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى ليغيب عن مباراة فريقه مع البنك الاهلى التي فاز بها الطلائع بهدف دون رد

فيما يغيب خالد سطوحى عن قائمة الطلائع الليلة بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراة البنك الاهلى الأخيرة.

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ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفا.

بينما يحتل فريق إنبى المركز الثالث في ترتيب جدول دورى nile برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 16 هدفا.



وتعادل فريقا إنبى والداخلية سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

بينما افتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبيًا مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبيًا مع الداخلية ثم تعادل سلبيًا مع بيراميدز واخيرًا فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

1- بيراميدز 32 نقطة

2- إنبي 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة

5- زد اف سي 27 نقطة

6- الجونة 25 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

8- مودرن فيوتشر 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- البنك الأهلي 18 نقطة

15- الإسماعيلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 10 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز