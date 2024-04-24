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محافظات

حي شرق بالإسكندرية: رفع 1624 طن قمامة بحرم السكة الحديد خلال شهر

حملة نظافة،فيتو
حملة نظافة،فيتو

أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن شركة نهضة مصر للنظافة الحضرية بالتنسيق مع إدارة النظافة بالحي والحملة المركزية قاموا  برفع  1623.710 طن تراكمات قمامة بحرم السكك الحديدية بنطاق الحي، وذلك في الفترة من ٢٣ مارس حتى ٢٢ إبريل الجاري.

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ياتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول مسار السكك الحديدية، وتكليفاته لرؤساء الأحياء بمتابعة الأعمال لحظيا، لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، والذي يأتي في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو.

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 وأوضح حبيب أن تلك التراكمات تم رفعها بخط السكك الحديدة من فيكتوريا حتى وينجت بنطاق الحي  ، مؤكدا على كافة الادارات المعنية بالحي بضرورة استمرار التواجد على مدار اليوم ومتابعة أعمال رفع التراكمات والتأكد من تواجد المعدات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم والتعاون مع مسئولي الشركة وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ، لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات 

حى شرق بالإسكندرية 

 

 وشدد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة أية تراكمات مرة أخرى بطول المسار بنطاق الحي.

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الاسكندرية حي شرق اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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