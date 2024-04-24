عمالقة الزمن الجميل، خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الأربعاء 15 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.. وننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 6:15 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القصص.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الإنسان/ المرسلات 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورتي النبأ/ قصار السور 30 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي النازعات /عبس 15 ق

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20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورة يوسف 5 ق



58: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة الشورى 30 ق



14: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله عزب وما تيسر من سورتي التوبة/ يونس 30 ق



13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ جمال السيد حسين وما تيسر من سورة البقرة 15ق



51: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزمر 15ق



27: 17 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورة الأحزاب// قصار السور 45 ق



18:33 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما تيسر من سورتي الملك/ القلم 15 ق



19:56( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورة القصص 15ق



52: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة النساء 15 ق



22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سور البروج/الطارق/ الأعلى/ الغاشية 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 42 ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ علي حجاج السويسي وما تيسر من سورتى القيامة/ الإنسان 44 ق



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوي محمود محمد وما تيسر من سورة الروم 15 ق



02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سور فصلت/ الانفطار/ الطارق/ البلد.