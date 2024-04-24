الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

الدوري المصري، قمر الدولة حكما لطلائع الجيش وإنبي ومحمد يوسف لبيراميدز والبنك

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

مباراة طلائع الجيش أمام إنبي

حكام مباراة طلائع الجيش ضد إنبي، فيتو 

مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي

حكام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري المصري.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي  - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

وإصرارهم على مواصلة المشوار بكل قوة.

 

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

 ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز،  التي من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغاني.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.


1- بيراميدز 32 نقطة 
2- زد اف سي  30 نقطة
3-إنبي  29 نقطة 
4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي  28 نقطة
6- مودرن فيوتشر  25 نقطة
7-  الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
9- طلائع الجيش 24 نقطة
10- سموحة  22 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك  21 نقطة
13- بلدية المحلة  19 نقطة
14-الإسماعيلي  19 نقطة

15-  البنك الأهلي  18 نقطة

16- فاركو  12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية  11 نقطة

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