أجبروا مصور على مشاهدتها، دعوى قضائية ضد ميجان ذا ستاليون بسبب علاقة آثمة

كشف تقرير لموقع billboard، أن المغنية الشهيرة ميجان ذا ستاليون، تواجه دعوى قضائية من قبل مصور، يدعي أنه أُجبر على مشاهدتها، وهي تمارس الجنس مع امرأة، داخل سيارة متحركة، أثناء قيامها بجولة غنائية في إسبانيا.

دعوى قضائية ضد المغنية ميجان ذا ستاليون

وذكر التقرير، أن هناك شكوى قُدمت يوم الثلاثاء (23 أبريل)، أمام محكمة لوس أنجلوس، اتهم المصور إيميليو جارسيا، المغنية ميجان ذا ستاليون، بإخضاعه لبيئة عمل معادية، بسبب الحادث المزعوم، والذي يقول إنه يصل إلى حد التحرش الذي جعله "محرجًا ومذعورًا ومهينًا".

وكتب محامو جارسيا في الدعوى التي حصلت عليها بيلبورد،: “بعد قضاء ليلة في الخارج، كانت المدعية ستاليون، وثلاث نساء أخريات، يستقلن سيارة دفع رباعي معًا.. فجأة، بدأ ستاليون، وإحدى النساء الأخريات في ممارسة الجنس بجانب المدعي، فيما لم يتمكن المدعي من الخروج من السيارة، لأنها كانت تتحرك وكان في مكان مجهول في بلد أجنبي”.

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كما يدعي جارسيا،أنه في اليوم التالي للحادث – الذي يُزعم أنه وقع في يونيو 2022، بالقرب من مدينة إيبيزا بإسبانيا، ان ميجان هددته وقالت له: “لا تناقش أبدًا ما رأيته، كما إنها وبخته، وأدلت بـ "تعليقات مشينة" تجاهه.

وذكر المصور، في الشكوى، أنه في الأشهر التي أعقبت الحادث المزعوم، فوجئ بالشركة التي يعمل بها، وهي شركة Roc Nation، بتحويله من الأجر الشهري الثابت، إلى ترتيب لكل مهمة علي حد، وهو ما أثر علي دخله ومستواه المادي، كما لاحظ تغيرًا في طريقة معاملته داخل الشركة، ولاحظ انخفاضًا في عدد الحجوزات التي تلقاها من ميجان،. وفي يونيو2023، ادعى المصور، أنه قيل له إن "خدماته لن تكون مطلوبة بعد الآن".

تفاصيل الدعوي القضائية ضد ميجان ذا ستاليون

واستمر تقرير بيلبورد، في سرد تفاصيل شكوي المصور، مشيرا إلي أنه وبعيدًا عن مزاعم مكان العمل العدائي، يدعي جارسيا أيضًا أن ميجان، وشركة روك نيشن، انتهكا قوانين الأجور، وساعات العمل في كاليفورنيا، من خلال عدم دفع أجوره بالكامل، مقابل المهام "التي لا تعد ولا تحصى"، التي قام بها للنجمة كمصورها الشخصي.

ويدعي جارسيا أن ميجان عاملته فعليًا كموظف لديها متعدد المهام، وليس كمصور، ويقول إنها أخبرته مرارًا وتكرارًا أنه "غير مسموح له بخدمة أي عميل آخر غيرها.

والجدير بالذكر أن المصور جارسيا يمثله، نفس المحامين (نعمة رحماني، ورونالد زامبرانو) الذين رفعوا مؤخرا، قضية عدائية رفيعة المستوى في مكان العمل ضد المغنية ليزو، نيابة عن ثلاثة من راقصيها الاحتياطيين، مثل القضية الجديدة، تتضمن تلك الدعوى السابقة أيضًا مزاعم بأن الموظفين أجبروا على مشاهدة أعمال جنسية في دولة أوروبية خلال جولة خارجية.

تعليق ميجان ذا ستالون

وعلي الجانب الأخر، لم يرد ممثل ميجان ذا ستالون، أو شركة روك نيشن، على طلب للتعليق علي الشكوى، التي تم تقديمها للمحكمة، وتم الإعلان عنها إعلامية، لأول مرة يوم الثلاثاء بواسطة NBC News.