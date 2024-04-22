مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة بين أعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن تضيء المسرح الصغير (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد مساء أمس الأحد، حفلًا على المسرح الصغير لمجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة والتي ضمت آلات الفيولينة، الڤيولا،التشيللو والبيانو تحت إشراف الدكتور محمود عثمان.

حفل موسيقى الحجرة

ومع أحد أرقى ألوان الإبداع قضى الجمهور أمسية كلاسيكية ضمت ابداعات عدد من عظماء الموسيقى فى العالم هم جوزيف هايدن، فرانز شوبرت، لودفيج فان بيتهوفن وكارل فرولينج.

وكان الحفل قد شهد مشاركة العازفين منة الله نور الدين -طارق اشرف - احمد محمود - عبادة احمد - ميرنا سرور - روان على ( فيولينة )، دنيا حمدي - نورهان سامي- باهي تامر ( فيولا ) ، حسن حسام الدين - محمد أحمد نور شاكر ( تشيللو ) وميرا نادر ( بيانو ).

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موسيقى الحجرة

يشار إلى أن موسيقى الحجرة تؤدى بواسطة عدد محدود من العازفين، واستخدم تعبير موسيقى الحجرة لأول مرة فى القرن 16 الميلادى عندما كانت مجموعات صغيرة تعزف داخل القصور الملوك والأمراء وتؤدى المعزوفات بدون قائد ( مايسترو ) وبذلك يحظى كل مؤد بحرية فنية أكثر في إطار النص الموسيقي المكتوب.