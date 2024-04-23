الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

وزير الصحة يجدد الثقة في غادة ندا وكيلا للإسكندرية

وزير الصحة ووكيل
وزير الصحة ووكيل الإسكندرية، فيتو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن التجديد للدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لعام آخر من وزير الصحة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان بتجديد الثقة لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية غادة ندا في تولي منصب مدير مديرية الشئون الصحية.


وكانت  الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية شاركت مع الدكتورة منى عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور أحمد اوسماتة وزير الصحة لدولة غامبيا والدكتور محمد زهدي مدير مستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان في افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بسعة  ٧٠ سريرا بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالإضافة لتفقد أعمال التطوير بمشروع إحلال وتجديد المطبخ والمغسلة بالمستشفى.

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