سيدات يد الأهلي يفوز على أبيدجان ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عقب الفوز على فريق أبيدجان ‏الإيفواري بنتيجة 28-16، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور ربع النهائي‎.‎

‏و‎أقيمت المباراة على ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها فريق «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا ‏مستحقًّا‎.‎

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 28-16‏‎.‎

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ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» في نصف نهائي كأس الكؤوس فريق بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس ‏المقبل على صالة ميلود هدفي.‏

الأهلي يصل نهائي البطولة الأفريقية

وتأهل الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏