الأربعاء 24 أبريل 2024
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منوعات

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

الإسكندر الأكبر،
الإسكندر الأكبر، فيتو

اكتشف علماء الآثار قطعة أثرية لـلإسكندر الأكبر، وهو واحد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ.

وعثر العلماء على القطعة المصنوعة من البرونز أثناء إجراء أعمال المسح في حقل خارج مدينة رينجستيد في جزيرة زيلندا الدنماركية، وسلّموا القطع الأثرية إلى متحف "ويست زيلاند".

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن قُطر التركيبة البرونزية، المعروفة باسم "القوس"، يبلغ نحو 1 بوصة (2.7 سم)، وهي مصنوعة من سبيكة برونزية، وتتضمن صورة محفورة لرجل ذي شعر مموج يرتدي تاجًا من قرون الكبش الملتوية.

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الزعيم الأسطوري لمملكة مقدونيا القديمة

وأضافت أن علماء الآثار عرفوا على الفور أنهم كانوا ينظرون إلى وجه الإسكندر الأكبر، الزعيم الأسطوري لمملكة مقدونيا القديمة التي امتدت إمبراطوريتها من البلقان إلى باكستان الحديثة عند وفاته عن عمر يناهز 32 عامًا

وخلَفَ الإسكندر الأكبر والده فيليب الثاني في ملك مملكة مقدونيا اليونانية، العام 336، ليبدأ بعدها سلسلة من الحملات العسكرية لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته.

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مدينة رينجستيد زيرة زيلندا قرون الكبش الأسكندر الأكبر مملكة مقدونيا القديمة

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