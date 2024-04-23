حضن لفتاة يتسبب في إيقاف الحارس الإيراني حسين حسيني
كشفت تقارير صحفية اعتزام الاتحاد الإيراني لكرة القدم إيقاف حارس فريق الاستقلال الإيراني ومنتخب إيران حسين حسيني لمدة مباراة، بعد قيامه باحتضان مشجعة للفريق داخل أرضية الملعب في إحدي مباريات فريقه بالدوري الإيراني.
وذكرت صحيفة خبر ورزشي الإيرانية أن الاتحاد الإيراني سيصدر عقوبة علي حسين حسيني، وهي إيقافه لمدة مباراة واحدة بجانب تغريم اللاعب 4700 ألف دولار.
وحدث الواقعة خلال مباراة فريق الاستقلال أمام نظيره شارداري أراك، والتي انتهت بفوز الاستقلال بهدف نظيف.
تفاصيل واقعة احتضان الحارس الإيراني للفتاة
اقتحمت الفتاة أرضية الملعب أثناء سير اللقاء متجهة نحو الحارس حسين الحسيني لمطالبته باحتضانها ليلبي الدولي الإيراني طلبها، قبل أن تتوقف المباراة وتتدخل الشرطة لإخراج المشجعة.
السماح للنساء بحضور المباريات في إيران
وكان صدر قرار في يناير 2022 من جانب اتحاد الكرة الإيراني بالسماح للنساء بحضور المباريات الدولية والمحلية بشكل دائم.
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