الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نقل النواب تطالب الحكومة بالجدية في تنفيذ المشروعات

لجنة النقل بمجلس
لجنة النقل بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن عدد من الملفات الخاصة بالطرق والكباري، التأكيد علي أهمية جدية الحكومة في تنفيذ مشروعات النقل.

 

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

 

وأكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك جدية لدى كافة الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع النقل، بما يعود بالنفع على المواطنين.

Advertisements

 

وانتقد النائب قرقر، عدم التمثيل الجيد للمسئولين من وزارة النقل أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، لاسيما وأن لجنة النقل هي الاختصاص، قائلا: لذلك لا يجب أن يقل التمثيل في الاجتماعات عن رؤساء الهيئات.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات: نحتاج مسئولين على قدر اتخاذ القرار في مناقشة طلبات الإحاطة.

واعترض قرقر، على ما يطلق عليه بعض المسئولين "حل مؤقت"، قائلا: لسنا في رفاهية الحلول المؤقتة، وخصوصا وأن تكلفة هذه الحلول كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تتم من خلال مبادرة حياة كريمة، موجها التحية للرئيس السيسي على هذه المبادرة التي تعمل على تغير شكل الريف المصري، مؤكدا أن الجميع في انتظار المرحلة الثانية من المبادرة.

 

التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز أطسا محافظة الفيوم

وناقشت لجنة النقل خلال اجتماعها  موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب كمال أبو جليل، بشأن التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز أطسا محافظة الفيوم رغم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالمركز وخاصة الطريق الرابط بين بداية الطريق الدائري ومركز أطسا، وكذلك الطريق الواصل بين مركز أطسا والوحدات المحلية.

كما ناقش الاجتماع طلب النائب محمد نجيب خالد، بشأن التأخر في إعادة رصف طريق إسكندرية الجديدة / الجمالية بطول 8 كم الرابط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، وطلب آخر بشأن التأخر في إعادة رصف طريق ترعة السلام في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم البدء فى تنفيذ ما أوصت به دراسة المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوى وازدواج الطرق بمنطقة ميزانية ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقلهية، لحل الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.

كما ناقش اجتماع لجنة النقل طلب النائب محمود العزب، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مصنع غزل ميت غمر على طريق بنها / ميت غمر لتأمين عبور الأهالي للوصول إلى المنطقة الاستثمارية والمقابر ومجمع المدارس وتجنب تعطيل حركة الطريق، وطلب آخر بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مدخل دقادوس على الطريق السريع ميت غمر / المنصورة بمحافظة الدقهلية لتجنب الاختناقات المرورية في هذا الموقع وضمان سلامة أهالي المنطقة.

وناقش الاجتماع طلب النائب أسامة عبدالعاطى، بشأن تهالك معظم طرق مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ومنها طرق (الشعالة/ كفر يوسف عوض/البلامون/ الغراوى، والغراوى/ كفر قنصوة، والجلايلة/ بشهس، وبرقين/أبو قراميط/ منشية عزت، والسرس/الدفرية، والسرس/غرب العرب والحلو/ وكفر غنام/ كفر سلامة) مركز السنبلاوين، وطرق( كفر سنجاب/ الصالحات، وصدقا/ المعالوة) مركز تمى الآمديد، وبعض الطرق الأخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الطرق والكباري الطريق الدائري الوحدات المحلية تنفيذ المشروعات طلبات الإحاطة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

خطة 24/2025، السعيد أمام النواب: إنشاء وتطوير 471 محطة مياه و248 صرف صحي

النواب يحيل مشروع الموازنة العامة الجديدة للجنة الخطة

مجلس النواب يحيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد إلى "الشيوخ"

نقل النواب توصي بتوفير احتياجات المواطنين من خطوط المواصلات
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية مع الأهلي أمام مازيمبي؟ شوبير يرد

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية