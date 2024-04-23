نقابة السينمائيين تنعي السيناريست تامر عبد الحميد

نعت نقابة المهن السينمائية السيناريست تامر عبد الحميد الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت نقابة المهن السينمائية في بيان لها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. "صدق الله العظيم".

أضاف البيان: ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل السيناريست تامر عبد الحميد، المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

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وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

وتوفي صباح اليوم السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عامًا، وأعلن خبر الوفاة أحد أًصدقائه المقربين من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “سيد لطفي” أحد أصدقاء تامر عبد الحميد: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "الجميل تامر عبد الحميد في ذمة الله تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه وأبي الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وجعل الليلة خير لياليه وأسعدها".

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