الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نقابة السينمائيين تنعي السيناريست تامر عبد الحميد

السيناريست تامر عبد
السيناريست تامر عبد الحميد، فيتو

نعت نقابة المهن السينمائية السيناريست  تامر عبد الحميد الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

 

وكتبت نقابة المهن السينمائية في بيان لها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. "صدق الله العظيم".

 

أضاف البيان: ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل السيناريست  تامر عبد الحميد، المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

Advertisements

 

وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

 

وتوفي صباح اليوم السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عامًا، وأعلن خبر الوفاة أحد  أًصدقائه المقربين من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب “سيد لطفي” أحد أصدقاء تامر عبد الحميد: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وتابع: "الجميل تامر عبد الحميد في ذمة الله تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه وأبي الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وجعل الليلة خير لياليه وأسعدها".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

تامر عبد الحميد السيناريست تامر عبدالحميد وفاة السيناريست تامر عبد الحميد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية مع الأهلي أمام مازيمبي؟ شوبير يرد

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

Advertisements

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية