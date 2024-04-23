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رياضة

المقاولون 2005 يواصل انتصاراته بالفوز على بلدية المحلة بثلاثية

المقاولون 2005
المقاولون 2005

دوري الجمهورية للناشئين، واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2005 انتصاراته بتحقيق الفوز السادس على التوالي على فريق بلدية المحلة بثلاثية مقابل هدف، أحرزها محمود الخطيب بيبو وأحمد مدحت وسعد عبد القادر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) ومحمد فوزي مدرب الفريق واحمد صابر مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وهاني عدلي إداري الفريق واحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

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نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول

وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني

وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.

كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول

ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.

زمالك 2005 بطلا لكأس الاتحاد للشباب بعد الفوز على القناة بثنائية (صور)

دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2005 يحقق الفوز الثاني على التوالي

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المقاولون 2005 بلدية المحلة دوري الجمهورية للناشئين المقاولون العرب فريق المقاولون

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