عمان للطاقة يستضيف إنبي وبتروجت في مسقط

شاركت شركتا إنبي وبتروجت كممثلين لقطاع البترول في مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والبترول ٢٠٢٤ (OPES)، الذي انطلق في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ إبريل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويعد هذا المعرض حدثا دوليا في مجال النفط والغاز والطاقة في مسقط، وتتركز أعماله في مجال الطاقة المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية للوصول إلى الحياد الصفري، وبناء مستقبل مستدام يتسم بالتطور والازدهار.



يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس طارق الملا لفتح أسواق عمل جديـدة والتوسع في الأعمال الخارجية.

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كما يهدف الحدث إلى تعزيز المناقشات حول أحدث الابتكارات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات في الصناعة التي تعزز الانتقال العالمي للطاقة.

كما يعد هذا المعرض منصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الطاقة

وأتاح مؤتمر ومعرض عمان للطاقة لشركتي إنــبى وبتروجت بحث سبل التعاون وعرض خبراتهما الفنية وتبادل الآراء مع الشركاء الدوليين.

والجدير بالذكر أن شركة بتروجت نفذت عدة مشروعات عملاقة في سلطنة عمان مستخدمة أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة البترول والغاز العالمية

وعرض ممثلو إنبي وبتروجت في المعرض قدرات الشركات المصرية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل وخاصة مشروعات تحول الطاقة ومشروعات تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في توسع شركات البترول المصرية في الأسواق الخارجية.