بعد تحذير التجار، نص قانون يمنح الحكومة حق مصادرة البضائع المكدسة في الموانئ

حذر المتحدث باسم الحكومة، التجار من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية بالموانئ بهدف تحقيق المزيد من المكاسب، قائلا: بضائعكم سيتم مصادرتها في حال بقيت لمدة شهرين مهملة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب من خلال انتظار تراجع أكبر للدولار.

قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020

وحدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، أنه يحق لمصلحة الجمارك بيع البضائع التي آليت إليها نتيجة التصالح أو المصادرة وذلك وفقا لنص المادة رقم 66 من القانون والتي جاء كما يلى:

للمصلحة بيع ما يأتى:

- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.

- البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-في حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.

- البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا.

- الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

مصادرة البضائع بالموانئ

مصادرة البضائع بالموانئ، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء: هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب من خلال انتظار تراجع أكبر للدولار.

الإفراجات الجمركية

وحذر المتحدث بإسم الحكومة، التجار من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية لتحقيق مزيد من المكاسب، متابعا: بضائعكم سيتم مصادرتها في حال بقيت لمدة شهرين مهملة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد” أنه طبقا للقانون هناك فرصة لمدة شهرين أمام المستوردين الذين رفضوا خروج البضائع من الموانئ رغم توافر السيولة الدولارية والاعتمادات البنكية.

Advertisements

Advertisements

تحذير الحكومة للمستوردين

وأوضح: الجمارك ستقوم ببيع السلع الموجودة في الموانئ إذا مر عليها شهران ورفض المستوردون خروجها حيث ستتحول وفقا للقانون إلى بضائع مهملة وسيتم مصادرتها وبيعها.



في نفس المداخلة، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هناك تنفيذ من الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع لزيادة المعروض في السوق وبالتالي الحفاظ علي استقرار الأسعار".

الصفقات الكبرى والسيولة الدولارية



وأضاف: نجاح الدولة من خلال اجتذاب الاستثمارات المباشرة والصفقات الكبرى وفرت للدولة سيولة دولارية مكنتها من توحيد سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية واكتفاء الاحتياجات الأساسية من السلع للمواطنين، وبالتالي الدولة نجحت في حل مشكلة نقص العملة.



حل أزمة السيولة الدولارية



وأكد: عدنا إلى ما قبل أزمة السيولة الدولارية وبالتالي تم الإفراج مؤخرا عن بضائع بالموانئ بقيمة تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.



غلق الأبواب أمام المتلاعبين



ولفت إلى أن هناك أدوات متعددة لغلق الأبواب أمام المتلاعبين في أسعار السلع خاصة من استغلوا الظرف الطارئ خلال أزمة نقص العملة بتخزين السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.



منع التلاعب في أسعار السلع



وتابع: سنقطع الطريق على أي محاولة أمام التلاعب في أسعار السلع من خلال زيادة حجم المعروض ومنع حجبها عن المواطنين من خلال المناورة باحتياطي استراتيجي كبير من السلع.



انخفاض أسعار السلع



وأشار إلى أن أسعار السلع تنخفض تدريجيا مع القضاء على السوق الموازية للدولار وتوحيد سعر الصرف، وتراجعت خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال شهر رمضان، وحاليا انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 35% علي نطاق محال التجزئة ووصلت إلى 40% على مستوى الجملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



