أبرز قرارات مجلس تنفيذي كفر الشيخ في جلسته الشهرية

ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذ لمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة عددًا من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء أشرف النويشى، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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أبرز قرارات المجلس التنفيذي

حيث وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ، علي بتخصيص مساحه 450م2 ارض أملاك دولة داخل مساكن مدينة برج البرلس لإقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء عليها.

ووافق المجلس التنفيذى على تجديد قرار التخصيص رقم 11311 بمساحة 6 قراريط، بناحية أبو ريا مركز الرياض وذلك لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، لدواعي المصلحة العامة.

كما وافق المجلس على تجديد قرار التخصيص رقم 1431 بمساحة 11 قيراطًا لإقامة مدرسة ابتدائية جديدة بقرية السباعية زمام قرية البنائين التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي مركز بلطيم، للمصلحة العامة.

ووافق المجلس على تجديد قرار التخصيص رقم 270 بمساحة ( 2500 م2 ) بقرية مصطفي كامل التابعة لقطاع المنصور بالحامول لاقامة مدرسة تعليم أساسي، للمصلحة العامة.

كما وافق المجلس التنفيذي على وضع التعريفة المقررة لمركبات الأجرة (التاكسي - التوكتوك) والمنتهي الي تحديد تعريفة أجرة التاكسي بواقع مبلغ عشرة جنيهات داخل المدن وتحديد تعريفة أجرة التوكتوك بواقع خمسة جنيهات داخل القري وعلي الطرق الفرعية والترابية وفي حالة مخالفة تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير التاكسي - التوكتوك يحصل مبلغ 1500 جنيه وفي حالة التكرار يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة الي الحجز لمدة 30 يومًا بأماكن الإيواء في الحالتين.

ووافق المجلس على مشروعي (وحدة إطفاء بنى بكار، وحدة صحية بنى بكار) تخصيص نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة".