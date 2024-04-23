الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

علقة انتهت بفقدان البصر، المشدد 5 سنوات لـ 3 عاملين لتعديهم على شخص بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لثلاثة عاملين لتعديهم علي شخص بأسلحة بيضاء،  وإصابته بعاهة مستديمة بالبصر، وذلك آثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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تعدي عاملين بالضرب علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة بالقليوبية 
 

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣۱۸۱۲ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٥١٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لكل من: "عبد الرازق ع ا " ٤٨ سنة عامل، و"محمد ع ع " ١٨ سنة _ عامل، و"أيمن ز م" ٤٨ سنة عامل، مقيمين منشية الحرية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة - القليوبية - لأنهم في يوم ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربوا المجني عليه "رضا م، عمدًا بإستخدام أسلحة بيضاء" سكينه - مطواه" محل الإتهام الثاني وذلك أثناء إستقلاله دراجة نارية ذات الثلاث عجلات، فقاموا باستيقافه وتعدوا عليه بالضرب، علي أثر خلافات سابقة فيما بينهم وكالوه له عدد من الضربات في أماكن متفرقة بالجسد فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراؤها عاهة مستديمة متمثلة في فقد البصر النافع بالعين اليمني يستحيل برؤها علي النحو المبين بالتحقيقات. 

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احالة المتهمين باصابة شخص بالقليوبية للتحقيق

وتابع أمر الإحالة إنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سكينة" و"مطواة" دون ترخيص ودون من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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