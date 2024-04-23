الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

مدير تعليم دمياط يكرم الطالبتين الفائزتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة فني مبتكر

وكيل الوزارة يكرم
وكيل الوزارة يكرم المتميزين في التعليم الفني، فيتو

 

كرم محمد رمضان غريب مدير تعليم دمياط، اليوم الثلاثاء، الطالبتين ايمان سمير علي شعيب، فيروز أحمد عبد الشافي  لتميزهما وحصولهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فنى مبتكر  تحت إشراف مشروع قوي عاملة مصر Workforce Egypt المدعمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور م عادل المغربي  مدير عام التعليم الفني بالمديرية وهشام ابو طالب مدير الوحدة الفرعية بالمديرية ومحمد أبو حسين وولاء الزيات من المكتب الميداني لمشروع قوي عاملة مصر.

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وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فنى مبتكر

 

وقدم وكيل الوزارة  للفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فنى مبتكر  كل من الطالبتين إيمان سمير علي شعيب، فيروز أحمد عبد الشافي  شهادات تقدير ودروع  للطالبتين تقديرًا لتفوقهما العلمي، معربًا عن سعادته وفخره بتميزهم على مستوى الجمهورية والمشاركة في المحافل الدولية، مؤكدًا على دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمبتكرين لخلق جيل مبدع ومبتكر ومنتج لمستقبل أفضل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، موجها بضرورة إشراك الطلاب وتقديم مشروعاتهم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة منها في هذا الشأن.

وكيل الوزارة يكرم المتميزين في برنامج دعم الاقران

كما كرم المشرفتين علي المشروع  وهما  أمل إبراهيم محمد العفيفي  و  رشا احمد محمد الجنتيري
و ذلك لمجهودهم الرائع في مسابقة فني مبتكر

فضلا عن مدير مدرسة رأس البر الفندقية شرين عبده طاهر السافوري للدعم المتميز لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدرسة
 

كما كرم " غريب " المتميزين في برنامج دعم الأقران - " معا ننطلق "  وهم ريهام إبراهيم الدسوقى،و دعاء يونس عبد الواحد، وياسمين حسين الطرابيلى وايناس امير نصار، ومحمد عيد جمعة.
 

كما كرم هشام أبو طالب مدير الوحدة الفرعية وذلك لمجهوداتهم الرائعة خلال العام الدراسي 2023-2024 في برنامج دعم الأقران - معا ننطلق

 

وكيل الوزارة يكرم اوائل الجمهورية في مسابقة فني مبتكر


وقال م. عادل المغربي مدير عام التعليم الفني  إن البرنامج يهدف إلى تكوين مجموعة متنوعة من السلوكيات والأدوار المساعدة بين الأفراد يقوم بها طلبة مدربون يمكنهم مدير تعليم دمياط يكرم الطالبتين الفائزتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة فني مبتكر.. والمتميزين في برنامج في برنامج دعم الأقران - "معا ننطلق".

 

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