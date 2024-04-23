الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

الحكومة تحذر المستوردين من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية: هنصادر البضاعة (فيديو)

الحكومة تحذر المستوردين
الحكومة تحذر المستوردين من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات، فيتو

مصادرة البضائع بالموانئ، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء: هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب من خلال انتظار تراجع أكبر للدولار.

 

الإفراجات الجمركية 

وحذر المتحدث بإسم الحكومة، التجار من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية لتحقيق مزيد من المكاسب، متابعا: بضائعكم سيتم مصادرتها في حال بقيت لمدة شهرين مهملة.

 

مشكلة المستوردين 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد” أنه طبقا للقانون هناك فرصة لمدة شهرين أمام المستوردين الذين رفضوا خروج البضائع من الموانئ رغم توافر السيولة الدولارية والاعتمادات البنكية.

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تحذير الحكومة للمستوردين

وأوضح: الجمارك ستقوم ببيع السلع الموجودة في الموانئ إذا مر عليها شهران ورفض المستوردون خروجها حيث ستتحول وفقا للقانون إلى بضائع مهملة وسيتم مصادرتها وبيعها.
 

في نفس المداخلة، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هناك تنفيذ من الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع لزيادة المعروض في السوق وبالتالي الحفاظ علي استقرار الأسعار".

 

الصفقات الكبرى والسيولة الدولارية


وأضاف: نجاح الدولة من خلال اجتذاب الاستثمارات المباشرة والصفقات الكبرى وفرت للدولة سيولة دولارية مكنتها من توحيد سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية واكتفاء الاحتياجات الأساسية من السلع للمواطنين، وبالتالي الدولة نجحت في حل مشكلة نقص العملة.
 

حل أزمة السيولة الدولارية 
 

وأكد: عدنا إلى ما قبل أزمة السيولة الدولارية وبالتالي تم الإفراج مؤخرا عن بضائع بالموانئ بقيمة تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.
 

غلق الأبواب أمام المتلاعبين 
 

ولفت إلى أن هناك أدوات متعددة لغلق الأبواب أمام المتلاعبين في أسعار السلع خاصة من استغلوا الظرف الطارئ خلال أزمة نقص العملة بتخزين السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
 

منع التلاعب في أسعار السلع
 

وتابع: سنقطع الطريق على أي محاولة أمام التلاعب في أسعار السلع من خلال زيادة حجم المعروض ومنع حجبها عن المواطنين من خلال المناورة باحتياطي استراتيجي كبير من السلع.

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انخفاض أسعار السلع 
 

وأشار إلى أن أسعار السلع تنخفض تدريجيا مع القضاء على السوق الموازية للدولار وتوحيد سعر الصرف، وتراجعت خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال شهر رمضان، وحاليا انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 35% علي نطاق محال التجزئة ووصلت إلى 40% على مستوى الجملة.

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الحكومة مجلس الوزراء المستوردين المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء الافراجات الجمركية اسعار السلع

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