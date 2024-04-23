نانسي عجرم من لوس أنجلوس في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت فيها من لوس أنجلوس.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: الهبوط في لوس أنجلوس! الأشياء الجميلة في الطريق. ابقوا متابعين".

أولى تجارب نانسي عجرم في السينما

وتخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى بطولاتها في مجال التمثيل، من خلال تعاونها مع كريم عبد العزيز في فيلم جديد سيبدأ تصويره قريبًا.

الفيلم الذي يجمع نانسي وكريم سيحمل اسمه “شغل كايرو”، وهو من تأليف مصطفى قمر وإخراج محمد شاكر، وسيتم تصويره ما بين مصر والسعودية.

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ويتم إنتاج الفيلم من خلال صندوق Big Time الذي أنشأه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وسيقوم الصندوق بإنتاج 15 فيلمًا جديدًا بميزانيات كبيرة.

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