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رياضة

المقاولون العرب يواصل الاستعداد لسموحة تحت قيادة معتمد جمال

تدريبات المقاولون،فيتو
تدريبات المقاولون،فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أول تدريباته تحت قيادة الكابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص معتمد جمال، على عقد جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

كما اجتمع معتمد جمال، مع الجهاز المعاون له، من أجل وضع خطة استعداد الفريق في المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، طلعت محرم مدربًا عامًا ومديرًا للتعاقدات وحسن الشامي مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى والدكتور أيمن زين طبيبًا للفريق.

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وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع الكابتن معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق. 

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

 

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، أعلن  قبول اعتذار محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الاستمرار في منصبه.

وقاد محمد عودة المقاولون منذ مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة يوم 26 يناير الماضي في أول مباراة رفقة الفريق في الولاية الثالثة.


مشوار محمد عودة مع المقاولون في الدوري المصري
 

وخاض عودة مع فريق المقاولون العرب 8 مباريات بالدوري، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وخسر 5 مواجهات وتعادل مرتين.

وسجل المقاولون تحت قيادة عودة 5 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا، محققًا 5 نقاط فقط بالدوري.

رسميا، معتمد جمال مديرا فنيا لنادي المقاولون

أرقام محمد عودة مع المقاولون بعد رحيله بالولاية الثالثة (انفوجراف)

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المقاولون العرب سموحة الدورى المصرى الممتاز معتمد جمال الدوري المصري

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رسميا، معتمد جمال مديرا فنيا لنادي المقاولون

أرقام محمد عودة مع المقاولون بعد رحيله بالولاية الثالثة (انفوجراف)
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