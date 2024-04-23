الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

مصرع وفقدان 44 شخصا إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 28 إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "مأساة جراء انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي يحمل على متنه 77 مهاجرا بينهم أطفال. هناك 28 مفقودا على الأقل و16 قتيلا"، من دون أن تذكر تاريخ وقوع الحادثة.

                                  

مهاجرون قبالة سواحل جيبوتي

وأضافت أن الفرع المحلي للمنظمة الدولية للهجرة "يدعم السلطات المحلية عبر جهود البحث والإنقاذ".

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ويعد الحادث الأخير ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي".

 

غرق قارب يقل أكثر من 60 شخصا قبالة ساحل بشمال شرق جيبوتي

وغرق قارب آخر كان يقل أكثر من 60 شخصا قبالة ساحل غودوريا في شمال شرق جيبوتي في 8 أبريل، بحسب المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الإثيوبية في جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية حينها إنه تم العثور على جثث 38 مهاجرا، بينهم أطفال، بينما كان ستة أشخاص في عداد المفقودين. 

وقالت السفارة في جيبوتي إن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من جيبوتي إلى اليمن. 

وكل عام، يخوض عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" في البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاع أو الكوارث الطبيعية، أو السعي لفرص اقتصادية أفضل.

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المهاجرين قوارب الهجرة غير الشرعية جيبوتي سواحل جيبوتي المنظمة الدولية للهجرة

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