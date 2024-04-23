على متنها سائحون أجانب، تعطل معدية الأهالي بوسط مياه نهر النيل في الأقصر

تعرضت معدية الأهالي بوسط مدينة الأقصر إلى عطل مفاجئ، منذ قليل من اليوم الثلاثاء، مما أفقدها السيطرة على حركتها، بوسط مياه نهر النيل، على متنها عدد من أهالي الأقصر والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك أثناء عودتها إلى البر الشرقي.

معدية الأهالي بالأقصر

ولاحظ مسئولو المعديات النهرية بمحافظة الأقصر، تعطل حركة سير معدية الأهالي بنهر النيل، أثناء عدم القدرة على الحركة للأمام والخلف، إذ كانت تفعل حركات دائرية بوسط المياه أو الوقوف تماما، وعلى الفور تم الدفع بمعدية أخرى التصقت بها وتم ربطها بالحبال، ووصلت إلى الشرق.

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نزول الركاب بسلام وأمان

وخرج السائحون الأجانب وأهالي الأقصر بسلام وأمان عقب وصولهم إلى البر الشرقي، ومن المقرر استبعاد المعدية من العمل، لحين إجراء أعمال الصيانة لها، جرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.