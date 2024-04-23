الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

السجن 5 سنوات لمحاسب قام باختلاس مبلغ مالى بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحاسب قام باختلاس مبلغ مالى من الشركة العربية لمنتجات السيراميك، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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محاسب يختلس أموالا من شركة بشبرا الخيمة 

تضمن أمر الإحالة في الجناية رقم 22898 لسنة 2020 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3084 لسنة 2020 كلي جنوب بنها ان المتهم "محمد حسين حبشي الدسوقي" _ 35 سنة_ محاسب بالشركة العربية لمنتجات السيراميك، ومقیم  عزبة بلال - الشرابية، محافظة القاهرة، وله عنوان آخر ترعة الشابورى - عزبة جعفر بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، أنه في غضون شهر يوليو لعام 2020 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بصفته محاسبا بالشركة العربية لمنتجات السيراميك - إحدى شركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب - اختلس أموالًا هي 395317.55 جنيه ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرشًا والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته  بأن قام باستلامها من الشركة محل عمله بموجب شيكات بنكية لصرفها على مشروعات الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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وتضمنت قائمة شهود الإثبات الشاهد الأول: "أحمد ع "_  50 عام _ مفتش مالي وإداري مقيم الشموت - مركز بنها - محافظة القليوبية يشهد بأنه شكلت لجنة برئاسته بمعرفة النيابة العامة وعضوية الشاهدين الثاني والثالث لفحص الواقعة أسفر فحصها عن قيام المتهم بصفته محاسبا بالشركة العربية لمنتجات السيراميك باستلام المبالغ المالية  395317.55 جنيه ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرشًا من الشركة محل علمه بموجب شيكات بنكية لصرفها على مشروعات الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه.

 

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جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا محافظة القليوبية مركز بنها

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