تعليم دمياط تكرم الطلبة الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة العباقرة

كرم اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، طلاب مدرسة شرباص تعليم أساسي مرحلة إعدادية الفائزين في مسابقة العباقرة التي تم إجراؤها بالمركز الاستكشافي للعلوم بدمياط الجديدة تحت إشراف عماد الدين يوسف مدير المركز وذلك بحضور د. إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية ومسعد ابو الرجال مدير إدارة فارسكور التعليمية والسيد الشرايدي وكيل الإدارة.

تكريم الطلبة الأوائل في مسابقة العباقرة

وهنأ "وكيل الوزارة" الطالب احمد عصام ياسين والطالبة براء عمرو هليل والطالبة منه توكل الشرباصى والطالبة مريم عثمان والطالبة سلمى حراز والطالب محمد تامر ابو زيد والطالب عمر وليد عبد الهادى.

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كما هنأ "وكيل الوزارة" المشرفين ا. دينا النجار وا.محمد سامح محمود وا. وائل فهمي معوض ومدير إدارة المدرسة ا. عصام فهمي البرمبالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لإدارة المركز الاستكشافي للعلوم بدمياط الجديدة والعاملين به لجهودهم في تلك المسابقة متمنيا دوام التقدم والازدهار.