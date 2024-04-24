أبطال «ع الماشي» يتحدثون لـ«فيتو»: لسه الكوميديا ممكنة! على ربيع: الفيلم كان مرهقًا فى كل تفاصيله.. وأتمنى تقديم رصيد سينمائى متميز

«ع الماشي»، هكذا كان عنوان الفيلم الكوميدى الجديد الذى يطل به على ربيع بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024، وحقق الفيلم منذ عرضه إيرادات جيدة بالنظر لأفلام على ربيع السابقة، تدور أحداث “ع الماشي” حول شاب ثلاثينى كسول يُدعى “هادى هادى عبد الهادي” يعيش برفقة والده وجده، والثلاثة تجمعهم صفة الكسل والتبلد، وبشكل فانتازى تنقلب حياة “هادي” رأسًا على عقب عندما يصاب بحالة مرضية نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، يشارك على ربيع البطولة كل من: كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا. الفيلم من تأليف الكاتب الشاب أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

Advertisements

“فيتو” التقت صُناع هذا الفيلم للدخول أكثر فى أفكاره وتفسير الرموز الفنية الكثيرة بالفيلم:

فى مستهل حديثه قال بطل الفيلم “على ربيع” لـ”فيتو” أن: “ع الماشي” عمل كوميدى مبنى على أسس جادة جدًا، حيث تقوم محاور العمل على عرض مزيج من القصص والحكايات شديدة الحساسية والصعوبة ولكن مع الحفاظ على استعراضها بشكل كوميدى لايت، مضيفا: فكرة فيلم “ع الماشي” لا تستعرض أزمة الكسل وما ينتج عنه من كوارث وضياع الحياة فى السكون، وإنما حاولنا أن نستعرض بالعمل تأثيرات الأهل على أفكار وتوجهات أبنائهم، فقلة الطموح أمر متوارث أحيانا كثيرة، فبطل الفيلم شاب ورث عادة الكسل من والده وجده، ويدور الثلاثى فى دوامة مفرغة خارج إطار الحياة.. وهذا ما جعلنى متفائلا لهذا العمل، كما كانت مراحل التحضيرات التى استغرقت شهورا طويلة مليئة بالتخطيط والتنظيم مما جعل قلبى يطمئن كثيرًا، وآمل أن تصل الفكرة والكوميديا للجمهور.

وتابع على ربيع: أرغب فى تقديم رصيد سينمائى كبير، وهو ما يجعلنى أسعى لتقديم كل استطاعتى، فالعمل كان مليئًا بالمشاهد المرهقة جدا وبالتحديد مع بدء رحلة هادى مع المشى المتواصل غير المنقطع، لكن رغم الصعوبة كانت أجواء الفيلم ممتعة، وتجربتى رفقة المخرج محمد الخبيرى والتى تعتبر الأولى له بالسينما كانت محسوبة، واستطاع أن يحول لوكيشن تصوير المشاهد إلى طاقات كبيرة من التعاون بين كل النجوم المشاركين ولم يشعرنى بأنها أول تجربة إخراجية بالسينما له منذ بروفات الترابيزة، فمن اللحظة الأول أمسك بزمام العمل ووجه الجميع لتنفيذ الرؤية الصحيحة والمناسبة، وفكرة “ع الماشي” كانت فى رأسى منذ عامين، وتعاونت مع فريق الكتابة للوصل للنسخة الحالية، وثقتى دائمًا كبيرة فى أصدقائى الكتاب الفنانين: كريم سامى وأحمد عبد الوهاب وهدير الشريف.. وحقيقة أنا سعيد للغاية بخوض تجربة سينمائية جديدة فى هذا التوقيت.

آية سماحة: شخصيتى مختلفة عن على ربيع

كشفت الفنانة آية سماحة لـ“فيتو” سبب تحمسها للمشاركة بالفيلم الكوميدى “ع الماشي”.. وقالت: الفيلم يضم مجموعة من أحب الكوميديانات إلى قلبى ومليء بالرموز الفنية الكبيرة مثل: صلاح عبد الله وعبد الله مشرف، وكذلك أصدقائى على ربيع وكريم عفيفى وفريق العمل بأكمله كذلك سواء من فريق الكتابة أو الإخراج، وأظهر خلال الفيلم بشخصية عكس “هادى - على ربيع” تماما، فأعمل مدربة جيم وتجمعنى الصدف بعلى ربيع حتى تقع بيننا قصة حب فى إطار من الكوميديا وهى الوحيدة التى تحاول مساعدته بشكل حقيقى وتقف بجانبه فى كثير من المواقف، وتجمعهما عدة مشاعر وأحاسيس إنسانية رهيبة.

وأضافت آية سماحة: أجواء فيلم ع الماشى بأكملها كانت ممتعة، وأتمنى أن يلقى قبولا جماهيريا ونقديا.

كريم عفيفى: صلاح عبد الله وعلى ربيع كوميديا متحركة

كما قال الفنان كريم عفيفى: صداقتى بعلى ربيع تظهر على الشاشات بالأعمال الفنية.. وأحب الظهور معه سينمائيا بجانب المسرح والتليفزيون، وشرف كبير للغاية مشاركتى فى “ع الماشي”، فعلى المستوى الشخصى استمتع جدًا بالتعاون مع النجم الكبير صلاح عبد الله وصديقى على ربيع الذى تعاونت معه مئات المرات على خشبة المسرح، فأنا أحب أسلوبهما وأجدهما كوميديا متحركة فى كل كلمة وحركة يتحدثان بها أو يفعلانها، وكان ذلك سببا فى تحمسى للفيلم من أول لحظة لكن من الطبيعى أنه أخذ وقتًا طويلًا فى التحضير حتى أظهر بشكل جيد فى العمل، وأجسد دور شاب يدعى “إيشة” وهو صديق هادى المقرب الذى يساعده على تجاوز أزمته مع الكسل ومرضه النادر.