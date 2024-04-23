الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رياضة

حقيقة لحاق ياسر إبراهيم بمباراة العودة أمام مازيمبي

ياسر ابراهيم،فيتو
ياسر ابراهيم،فيتو

الأهلي، ترددت أنباء بإمكانية لحاق ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، بمباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والمحدد لها الجمعة المقبلة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر أن ياسر إبراهيم بعيد تماما عن المشاركة بمباريات الأهلي في الفترة الحالية، وأن اللاعب مازال ينفذ برنامجه التأهيلي، ولا يمكن المجازفة والدفع بها أمام مازيمبي الكونغولي.

ويعاني ياسر إبراهيم من إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام ميدياما ضمن الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي. 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

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الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباريات الاهلي مازيمبي الكونغولي ياسر إبراهيم

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