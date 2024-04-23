باحث يكشف أسباب فشل الفصائل الفلسطينية في التوحد على برنامج وطني واحد

كشف مهند عبد الحميد، الكاتب والباحث السياسي، أسباب فشل الفلسطينيين والحركات السياسية والفصائل في الاتفاق على برنامج وطني واحد، مما يدفع القضية الفلسطينية للأمام.

وأوضح أن الحركة الوطنية المدنية الفلسطينية استطاعت تحقيق بعض الإنجازات خلال الثورة المسلحة في الأعوام من 65 إلى 90 ،بالاعتماد على النظام العربي الموالي للفكر الثوري والنضال المسلح في هذه المرحلة، لكنها أخفقت لاحقا بسبب تراجع النظام العربي عن ثقافة المواجهة المسلحة مع إسرائيل.

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المقاومة الإسلامية الفلسطينية تعيد الطريق من بدايته

وأضاف الباحث السياسي أن المقاومة الإسلامية حاولت إعادة المسار من بدايته، دون اتفاق مع باقي مكونات الحركة الوطني، وأسست صراعا وفق توجهاتها لكنها لم تنجح أيضا بسبب الظروف العالمية والنتائج الدائرة تكشف ذلك.

واختتم: القضية الفلسطينية لن تتجاوز حالة الضعف ما لم يعرف كل أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية الأسباب الحقيقية للإخفاق منذ قيام إسرائيل وحتى الآن.

اقتحام المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي

واقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الثلاثاء، في أول أيام عيد الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم الحاخام يهودا غليك، المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى وضمت 85 مستوطنا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن الهيكل المزعوم وأداء طقوس تلمودية.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد الأقصى احتفالا بـ"الفصح اليهودي" الذي يستمر لمدة أسبوع.

ووجه 15 حاخاما رسالة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح "قرابين الفصح" العبري داخل المسجد الأقصى حسب ما تقتضيه شريعة التوراة.