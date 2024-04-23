الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين "العمل" و"التربية والتعليم" لتأهيل الشباب السيناوي

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء،فيتو

شهد حسن شحاتة وزير العمل،  في ختام جولته بجنوب سيناء -والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء -،توقيع مذكرة تعاون بين مديريتي " العمل" و"التربية والتعليم"  بالمحافظة، وإحدى شركات السياحة بشرم الشيخ.

كان الوزير وفي بداية جولته، قد سلم عقود عمل لذوى الهمم، وشهد فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

بحسب بيان صحفي يأتي برتوكول التعاون هذا انطلاقًا من دور  وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وإعداده لسوق العمل، حرصًا من مديرية العمل بجنوب سيناء على إعداد وتأهيل الشباب السيناوى من الجنسين لتهيئته لخوض تجربة العمل الحر ودخول سوق العمل، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني، بالورش التدريبية بالمواقع التدريبية التابعة المديرية،والوحدة التدريبية المتنقلة، أو من خلال اتفاقيات وبرتوكولات تعاون بين المديرية والكيانات التعليمية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية التحقيق وتلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدربية،بحسب تصريحات لوفاء نجاح مديرية المديرية.

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وجاء في البيان الصحفي أن البروتوكول  نص على قيام جميع الأطراف بالعمل على تدريب وتنمية مهارات طلبة التعليم الفني على مختلف البرامج التدريبية بما فيها ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لإعداده لسوق العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة،والتدريب وما هو مستحدث من برامج التدريب، والتي من شأنها مواكبة مستجدات سوق العمل،وذلك بالتنسيق بين الطرفين، كما اتفق جميع الأطراف على أن تكون عقد البرامج التدريبية العملية بمواقع التدريب التابعة للشركة، وبشكل مجاني لا يتحمل فيه المتدرب تكلفة أي رسوم مالية، وعقد الاختبارات للمتدربين داخل الفندق واختيار العناصر المميزه وتشغيلها.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم مديرية العمل، بإعداد برامج الأنشطة التدريبية العملية واختيار المادة العلمية وفق المناهج الوزارية المعتمدة من وزارة العمل، وترشيح المتدربين، كما تقوم مديرية التربية والتعليم بترشيح الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب المهني،  وذلك من خلال الإعلان عن هذه البرامج بالتنسيق مع مديرية العمل، ويراعي في الترشيحات اختيار العناصر الجادة المنضبطة والراغبة في التدريب، وأيضًا يتم التعاون بين الطرفين لترشيح المتميزين من خريجي برامج التدريب المهني بشكل عام لفرص العمل في ذات المجالات التي تم التدريب عليها متي توافر ذلك.

يشار إلى أنه في ختام الفعاليات جرى تكريم مجموعة من القائمين على تنظيم وإدارة هذه الفعاليات.

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