زيزو الأبرز، الأوراق الرابحة للزمالك لعبور عقبة دريمز بإياب نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك، يستعد فريق الزمالك لتحد جديد خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية بمواجهة دريمز الغاني بموقعة الإياب في دور نصف النهائي.

وتعد مواجهة الإياب صعبة للغاية للفريق الأبيض حيث سيلعب خارج الديار في ظل تعادله سلبيا على أرضه أمام نظيره الغاني.

وينتظر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عودة ثلاثي الفريق زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر وهي الاوراق الرابحة له بموقعة الإياب للتأهل إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الكونفدالية الافريقية.

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ويعد الثلاثي من أهم الأوراق الرابحة لجوميز لتدعيم صفوف الفريق بعدما افتقدهم في لقاء الذهاب بالقاهرة.

زيزو

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر استبعاد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض من قائمة الفريق بمباراة الذهاب أمام دريمز الغاني.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن اللاعب أجرى اختبارا طبيا خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الاتفاق على استبعاد "زيزو" من القائمة، وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء.

عمر جابر

ويعاني عمر جابر الظهير الأيمن للأبيض من الاصابة في العضلة الضامة، مما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض جابر للإصابة في مباراة القمة أمام الأهلي، والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتحامل على نفسه واستكمل اللقاء.

ويخضع عمر جابر لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

أحمد فتوح

ويعاني أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة.

يذكر ان الفريق الابيض يفتقد الثلاثي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر وناصر ماهر «لعدم القيد بالقائمة الأفريقية».

كما يفتقد ايضا محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء محمد أشرف روقا يوسف أوباما للاصابة.

وكان أوباما خضع من قبل لجراحة في الفك، وأدى اللاعب تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



مباراة الزمالك ودريمز

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية اليوم بعد مباراة دريمز الغاني بالأمس.

فرص الزمالك في التاهل بالكونفدرالية

ويحتاج فريق الزمالك الي التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا"والمقرر له في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء ايضا على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا

موعد سفر بعثة الزمالك الي غانا

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على سفر بعثة الفريق إلى غانا الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني فى مباراة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد على ملعب "بابا يارا" فى السادسة مساءً.

تاهل الزمالك ودريمز لنصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

الزمالك

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.