الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

حبس مدير كيان تعليمي وهمي في المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عامل  مقيم بمحافظة المنوفية؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط كيان تعليمى وهمى فى المنوفية

وعثر بحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة - شهادات دراسية وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات "تحمل إسم الأكاديمية" وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية – عدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول عليها.

 

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