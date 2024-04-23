الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

خلال لقاء مع سفير مصر

رئيس هيئة قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع الشركات الكورية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير خالد عبد الرحمن سفير مصر بكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات والمؤسسات الكورية العاملة في مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجيستية، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة "سيول".  

الفريق أسامة ربيع يبحث مع السفير الكوري سبل تعزيز التعاون المشترك  

أسامة ربيع: إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات EVER GIVEN ملحمة مصرية خالصة

أبرز محاور اللقاء 

شهد اللقاء مناقشة أطر التعاون المُستهدفة في مجالات بناء وإصلاح السفن والتدريب والتحول الأخضر والتنمية المستدامة. 

خلال اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للجهود الدبلوماسية المبذولة لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية من خلال إرساء قواعد عمل أكثر انفتاحا وتبني أجندة طموحة تستهدف تحقيق التواصل المباشر والفعال بين الجهات المعنية في البلدين بما يصب نحو تحقيق المصالح المشتركة ودعم الجهود التنموية.  

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حرص الهيئة على استثمار التقارب 

وأكد  ربيع حرص الهيئة على استثمار التقارب الذي تشهده العلاقات المشتركة بفتح آفاق جديدة للتعاون تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير نظم التدريب المتطورة، فضلا عن ما تتيحه الجولات الخارجية واللقاءات والزيارات المتبادلة من فرصة سانحة لمناقشة سبل جذب الاستثمارات وعقد شراكات مستقبلية مع شركات وترسانات الهيئة.  

 

العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية 

من جانبه، أكد  السفير المصري في كوريا الجنوبية  قوة وخصوصية العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تشهد نموًا وازدهارًا غير مسبوقين في الآونة الأخيرة في ضوء اهتمام القيادة السياسية للبلدين بتعميق التواصل وتوسيع قاعدة العمل وفتح مجالات جديدة للشراكة.  

 

وأشار السفير خالد عبد الرحمن إلى اهتمام كوريا الجنوبية بتفعيل التعاون مع قناة السويس باعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة الصادرات والتجارة بكوريا الجنوبية، لافتا في هذا الصدد إلى تطلع الشركات والهيئات بكوريا الجنوبية لضخ استثمارات في مشروعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

 

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة للسفير خالد عبد الرحمن السفير المصري بكوريا الجنوبية.
 

                 

 

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