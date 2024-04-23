محلل سياسي: أمريكا تحمي دولة مارقة محتلة وستدفع فاتورة باهظة ‏

أكد رجب أبو سرية، المحلل السياسي، أن إسرائيل ستسقط أمريكا من على عرش العالم، بسبب حربها ‏الدموية اللاأخلاقية في غزة.

فاتورة حماية أمريكا دولة الاحتلال

وتابع: استمرار احتلالها وارتكاب جرائم الحرب في كل مدن فلسطين، وليس في قطاع غزة سيرسخ في ‏أذهان العالم أن أمريكا تحمي دولة مارقة، ترتكب جرائم الحرب، وتحتل أرض الغير، وتمارس كل فعل ‏مدان سياسيًا وقانونيًا من معظم العالم.‏

وأشار إلى أن اضطرار أميركا للزج بالأموال الهائلة والذخائر والأسلحة وحتى بالخبراء العسكريين، فضلًا ‏عن بوارجها وأساطيلها للدخول في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل سيحرر روسيا من الضغط الأميركي ‏والغربي عليها في حربها مع أوكرانيا.‏

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واختتم: بات ممكنًا القول إن روسيا انتصرت وأوكرانيا قد انهزمت، فيما وجدت الصين فرصتها للتقدم ‏بنفوذها الاقتصادي العالمي دون العقبات الأميركية، وحتى إيران وجدت فرصتها للتنفس بعيدًا عن ‏الملاحقة الدولية فيما يخص برنامجها النووي.

كواليس احتفال الصهاينة بـ عيد الفصح اليهودي

واقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الثلاثاء، في أول أيام عيد الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. وتقدم الحاخام يهودا غليك، المجموعات الأولى التي اقتحمت الأقصى وضمت 85 مستوطنا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن الهيكل المزعوم وأداء طقوس تلمودية.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية تضييقات وتشديدات على وصول الفلسطينيين إلى مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

ودعت "جماعات الهيكل" إلى اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" إلى المسجد الأقصى احتفالا بـ"الفصح اليهودي" الذي يستمر لمدة أسبوع.

ووجه 15 حاخاما رسالة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبونهما بضرورة السماح للمستوطنين بذبح "قرابين الفصح" العبري داخل المسجد الأقصى حسب ما تقتضيه شريعة التوراة.