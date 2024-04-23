وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة مجالات التعاون في القطاعات المختلفة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، ماريوس سكوديس وزير النقل الليتواني وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة قطاع النقل البحري

حضر اللقاء السفير أرتوراس جايليوناس - سفير ليتوانيا بالقاهرة.



في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة قطاع النقل البحري بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وهو ما اكد عليه نظيره الليتواني، حيث أشار الى اهتمام الحكومة الليتوانية بزيادة التعاون مع مصر وخاصة في مجال النقل وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا.

وأشاد وزير النقل الليتواني بالتجربة المصرية في بناء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي وصفها بالرائعة لافتا إلى أهمية تلك الشبكة في تسهيل حركة تنقل السائحين القادمين من مختلف دول العالم ومنهم السائحين الليتوان، وهو ما أكده الفريق كامل الوزير حيث أشار إلى ان الشركات المصرية تنفذ كافة اعمال البنية الأساسية في تلك المشروعات ويتم التعاون مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة والوحدات المتحركة.

كما أكد كامل الوزير أهمية وسائل النقل الجماعي الحديثة في تقديم خدمات متميزة وسريعة وصديقة للبيئة للسائحين سواء داخل القاهرة او من القاهرة الى المقاصد السياحية المختلفة ولاسما المقاصد السياحية بصعيد مصر.

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وتناقش الجانبان في عدد من من المشروعات التي يمكن ان تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل وخاصة في مجال النقل البحري حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع بالانتهاء من اعداد مذكرة تفاهم بين مينائي كلايبيدا في ليتوانيا والإسكندرية بمصر وخاصة وان شركة MSC العالمية التي تدير محطة حاويات بميناء كلايبيدا بليتوانيا تعمل في ثلاثة موانئ مصرية هي مينائي الإسكندرية والسخنة البحريين والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادي التجاري بين الجانبين من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية ولاسيما الخضر والفاكهة الى ليتوانيا واستقبال الصناعات الليتوانية مثل الصناعات الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، حيث أكد الوزيران ان هذه المذكرة ستكون نقطة انطلاقة هامة لزيادة حجم التعاون بين الجانبين.



وأعرب وزير النقل الليتواني عن امتنانه لترتيب زيارته والوفد المرافق له لميناء الإسكندرية للاطلاع علي التطور الكبير في الميناء الذي يعد اكبر الموانىء المصرية ومشاهدة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية وتعد واحدة من افضل المحطات بحوض البحر المتوسط وكذلك الاطلاع علي عدد من المشروعات التي تم وجاري تنفيذها.

وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا التطور الكبير في ميناء الإسكندرية وهذه المشروعات العملاقة يأتي تنفيذها في اطار تنفيذ ميناء الاسكندرية الكبير وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

وفي نهاية اللقاء، قدم وزير النقل بليتوانيا دعوة للفريق كامل الوزير لحضور فعاليات المنتدى الدولي للنقل (ITF) الذي ستقام فعالياته الشهر القادم بألمانيا حيث يعد وزير النقل الليتواني الرئيس الدوري للمنتدى، ورحب كامل الوزير بتلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام.